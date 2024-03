Julia Navalnaja järelehüüe: ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga ma püüan

„Ljoša, aitäh sulle 26 absoluutse õnneaasta eest. Jah, isegi kolme viimase õnneaasta eest. Armastuse, selle eest, et alati toetasid, selle eest, et tegid nalja isegi vanglast, selle eest, et sa mõtlesid alati minu peale.

Me kohtume kunagi kindlasti. Mul on sinu jaoks nii palju jutustamata lugusid ja mul on sinu jaoks telefoni salvestatud laule, rumalaid ja naljakaid, üldiselt ausalt öeldes kohutavaid laule, aga need on meist ja ma tahaksin neid nii väga sulle kuulata anda. Ja ma tahaksin nii väga vaadata, kuidas sa neid kuulad, naerad ja pärast mind kallistad.