„PÄEVAKORD“ | Eesti 200 on pöördepunktis, mis võib viia erakonna hääbumiseni

„Eesti 200s on suur tüli ja oma tulevikule ollakse vist juba käega löönud,“ summeerib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja sündmusi, mis erakonnas sel nädalal juhtusid ja avalikuks tulid.

Nimelt kerkis erakonna eelarve kinnitamisel partei juhatuses tüli, mille tulemusena otsustas Kalev Stoicescu juhatusest hoopis lahkuda. Tüli põhjuse detaile osalised avalikkusega liiga avalalt jaganud ei ole. Märgitud on, et kõigile juhatuse liikmetele ei sobi näiteks see, kellelt erakond teenuseid ostab.

Samuti andis ametist lahkumisest teada erakonna tegevjuht Mihkel Veski.

„Vaatame, kes on erakonna tüüri juures: Eesti üks säravamaid reklaamimehi, Marek Reinaas. Seepärast ongi kõik särav, bling, paberitel visioonid, sammud-käigud paigas. Reklaamiärimehed teevad plaane ja strateegiaid, aga nad ei vii neid ise ellu.“ Riikojale meenub toimuv Res Publica ja Vabaerakonnaga juhtunu: kui loobuti ühest valimissõidust, kaotati end lõpuks täiesti.

„See kõik paistab välja nii, et valimistele mindi suure tuhina ja rock’n’roll’i meeleolus ja see viis ka edule: jõuti parlamenti ja ka valitsusse. Nüüd on saabunud argipäev ja selgub, et organisatsioon on üles ehitamata ja igapäeva asjades on keeruline hakkama saada,“ ütleb Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu.

See on suur kivi Margus Tsahkna kapsaaeda, sest sellele probleemile viitas ka endine juht Kristina Kallas, kui ta Lauri Hussarile ametit üle asus andma, märgib Lehepuu. Võib-olla tõesti oleks eurovalimised võimalus uus ühine tuhin üles leida?

„Kõige halvem asi, mis erakonnaga saab juhtuda, on see, kui edu tuleb liiga kiiresti,“ märgib Urmas Jaagant. Ta möönab, et tegelikult oli erakonnal eelmiste parlamendivalimiste eel aeg kasvada ja end tugevaks ehitada. Siis aga tegelesid erakonna tugevamad liikmed vahepeal muude asjadega ja naasid tõsisemalt poliitikatööd tegema alles hetkel, kui partei uued tuurid üles võttis.

„Eesti 200-le oleks kulunud ära pisut aega opositsioonis.“

Veel päevakorras: