Scholz ei anna Ukrainale rakette Taurus, sest kardab Moskva ründamist

Viidates Suurbritanniale ja Prantsusmaale, kes erinevalt Saksamaast on Ukrainale tiibrakette andnud, ütles Scholz: „Seetõttu on nii, et – ma formuleerin selle kogu diplomaatilise abstraktsusega – on ka teised selle eest hoolitsenud, et nad teaksid täpselt, kuhu midagi maandub.“ Saksamaa puhul tähendaks see, et tuleks Tauruste kasutamisest ise osa võtta, mis on Scholzi sõnul välistatud.