Venemaa esindaja teatas, et ollakse valmis Ukrainale üle andma allakukkunud lennukis Il-76 olnud sõjavangide surnukehad

„Selline jutuajamine on olnud – kas Vene pool on valmis surnukehad välja andma,“ teatas Moskalkova RIA Novostile.

„Jah, on valmis, selle jaoks on olemas protseduuri seisukohalt kõik vajalik... Surnukehad võidakse üle anda olemasolevate protseduuride järgi,“ lisas Moskalkova.

Moskalkova teatas, et on kontaktis Ukraina ülemraada inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsiga ning kinnitas, et Vene poolel on kõik kinnitused ja DNA andmed, mis võimaldavad hukkunute isikud tuvastada.