Navalnõi matused: kooliõpilasi hoiatati meeleavaldustel osalemise eest, tudengeid ähvardati eksmatrikuleerimisega

27. veebruaril pandi Venemaa haridusministeeriumi kontrolli all oleva portaali Jedinõi Urok VKontakte kontole üles Venemaa siseministeeriumi video „laste sanktsioneerimata miitingutel osalemise profülaktikast“, millele pööras tähelepanu Agentstvo. Väljaanne märgib, et esimest korda avaldas siseministeerium selle video oma VKontakte kontol juba poolteist aastat tagasi.

Video kestab veidi üle kolme minuti. Selles öeldakse, et Venemaa konstitutsiooni järgi on Venemaa kodanikel kogunemisvabadus, aga kõik aktsioonid tuleb kooskõlastada. Seda illustreeritakse kaadritega muu hulgas Navalnõi meeskonna korraldatud protestiaktsioonidest. Kaadritagune hääl ütleb, et samasugused seadused kehtivad USA-s ja paljudes Euroopa riikides. Väidetakse, et sanktsioneerimata meeleavalduse eest võidakse USA-s kümneks aastaks vangi panna.

„See materjal on adresseeritud nii õpetajatele kui ka kooliõpilastele, selle eesmärk on teavitamine antud problemaatika erinevatest aspektidest. Videos vaadeldakse sanktsioneerimata miitingute tekkimise erinevaid põhjuseid, nende mõju ühiskondlikule elule ning sellistel sündmustel osalemise õiguslikke tagajärgi,“ öeldakse Jedinõi Uroki postituses.

„Kui näete miitinguid – me ei peatu, me ei vaata, lähme kõrvalt mööda. Te õpite Vene Föderatsiooni presidendi juures asuvas akadeemias, igasugune miitingul osalemine on momentaanne eksmatrikuleerimine! Ja jumal hoidku selle eest, et teid kokku kogutakse (meil on selliseid juhtumeid olnud),“ teatas õppeasutuse juhtkond.