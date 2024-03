Prantsusmaa tellib Ukrainale 100 drooni

Prantsuse firma Delair on varem tarninud Ukraina kaitseväele 150 drooni.

Droonid on olnud võtmetähtsusega vahend Ukraina kaitsmisel Venemaa sõja vastu. Oma eilses õhtuses kõnes märkis president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina üks peamisi prioriteete aastaks 2024 on droonide tootmine.