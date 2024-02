Prantsusmaa senat kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudab abordi põhiseaduslikuks õiguseks

„See hääletus on ajalooline,“ ütles justiitsminister Eric Dupond-Moretti. „Senat on naiste õiguste vallas kirjutanud uue lehekülje,“ lisas ta.

Ükski Prantsusmaa suurematest parlamendis esindatud erakondadest pole eelnõud kahtluse alla seadnud. Kuna parlamendi mõlemad kojad on seaduseelnõu vastu võtnud, on esmaspäevane ühisistung suuresti formaalsus. Eeldatavalt kiidetakse eelnõu heaks kolmeviiendikulise häälteenamusega.

Pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas 2022. aastal 50 aastat vana otsuse, mis varem tagas õiguse abordile, on Prantsusmaa senaatorid ja seadusandjad väitnud, et abordiõigus vajab põhiseaduslikku kaitset. Nende sõnul on abordiõigus ohus ka Euroopas, viidates riikidele nagu Ungari, Poola, Itaalia ja Hispaania.