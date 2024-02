Kuuba palus ÜRO-lt abi lastele piimapulbri andmiseks

Selline palve on märk Kuuba majanduskriisi tõsiduse kohta, vahendab BBC News.

Lisaks piimale on riigis puudus ka kütusest ja ravimitest.

Maailma toiduprogramm kinnitas Hispaania uudisteagentuurile EFE, et Kuuba valitsus on nende poole pöördunud, et saaks jätkata ühe kilogrammi piimapulbri kuus jaotamist alla seitsmeaastastele tüdrukutele ja poistele üle riigi.