ERISAADE | Kas abikaasa matusele minemine teeks Julia Navalnajast järjekordse Putini ohvri?

„Putin on valmis milleks iganes ning temaga ei saa läbirääkimisi pidada. Ma näen ka, kui šokeeritud kõik on. Paljudel on tunne, et Putinit ei saa alistada. Oma meeleheites küsivad nad minult, kuidas mind aidata. Mõtlen sellele, kuidas Aleksei vastanuks,“ rääkis Navalnaja.

Toom tõi aga välja, et teda teeb murelikuks Venemaa opositsioonimeedias levitatavad võltsuudised Julia Navalnaja kohta. „Kõik mingisugused töödeldud fotod, kus tal on väidetavad armukesed, tehisintellekti genereeritud Navalnõi ema kõne, kus ta räägib, et Julia on halb inimene ja provokaator,“ tõi Toom näita. Nende ümberlükkamist küll on, kuid see on siinpool piiri. „Kui teen kõne oma sõpradele, et kas olete näinud. Ütlevad, et ei ole,“ lisas Toom. See näitab, et Navalnajat kardetakse.