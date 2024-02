Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm suundub märtsi lõpust reservi

Pevkur: väga kahju

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et austab Palmi otsust. „Respekteerin iga inimese otsust. Kui see on tema otsus, siis loomulikult on mul väga kahju, et üks väga tugev kindral kaitseväest lahkub. Aga kui see on tema otsus, siis ma seda austan,“ ütles ta Delfile.