Ühine kiri: Euroopa 19 riigi spiikrid kutsuvad USA-d andma Ukrainale võitluse jätkamiseks abi

Spiikrid märkisid kirjas, et hiljutine sünge aastapäev märkis kahe aasta möödumist päevast, mil Venemaa ja tema diktaatorlik režiim panid Ukrainasse sisse tungides toime provotseerimata ja põhjendamatu agressiooniakti. „Ilmselgelt ei ole see sissetung ohuks mitte ainult Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, vaid ähvardab kogu demokraatlikku maailma, ohustades terve Euroopa ja Euro-Atlandi piirkonna julgeolekut,“ ütlesid nad.

Nende sõnul on ühistele väärtustele pühendunud ning reeglitel ja ÜRO põhikirja austamisel põhinevat maailmakorda austavad riigid kahe aasta jooksul jätkuvalt ühinenud, et aidata Ukrainal ja tema rahval tõrjuda julma agressiooni, mis nõuab iga päev sadu inimelusid. „Meie ühine abi on aidanud agressorit peatada ja vabastada suure osa varem okupeeritud Ukraina aladest. Me avaldame tunnustust Ameerika Ühendriikide määravale ja silmapaistvale rollile selles ühises jõupingutuses. USA on järjekindlalt näidanud, et mõlemad juhtivad erakonnad toetavad jõuliselt Ukraina võitu tema võitluses Venemaa sissetungi vastu,“ seisab kirjas.

Spiikrite sõnul on Venemaa sissetung Ukrainasse avaldanud märkimisväärset mõju maailma julgeolekuolukorrale. „Näeme, et samal ajal kui Iraan ja Põhja-Korea on hakanud Venemaale otsest sõjalist toetust pakkuma, on Kremli režiimi kuritegelik tegevus andnud hoogu teistele diktaatorlikele ja ebademokraatlikele režiimidele, muutunud vanade konfliktide eskaleerumise käivitajaks ja toonud meid uute vastasseisude lävele. Täna liigub maailm kiiresti kestliku maailmakorra hävitamise suunas,“ ütlesid nad.