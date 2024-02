VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas: mu suu ei paindu Venemaal toimuvat valimisteks nimetama

Haridusminister Kallas sõnas, et neljapäev kulges hariduse tähe all. Kallase sõnul saatis valitsus riigikokku riigieelarve seaduse muudatuse, millega tõstame KOV-ide toetusfondi 9,27 mln euro võrra õpetajate palkade jaoks. Ühtlasi tutvustas Kallas põgusalt kooliea tõstmise reformi, millega soovitakse õpikohustust pikendada 18. eluaastani või keskhariduse omandamiseni.

Siseminister Läänemets rääkis oma ettekande ajal peamiselt taastuvenergiast. „Ma arvan, et kõik valitsuses kokkulepitu on mõistlik,“ lausus ta. Esiteks on Läänemetsa sõnul tegu rohelise ja odavaima lahendusega, teiseks kaetakse eestlaste elektritarbimine ja kolmandaks leppis valitsus kokku ambitsiooni, mille järgi hakatakse Eestisse tooma energia-intensiivsemaid ettevõtteid ja seeläbi töökohti.