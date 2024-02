Boriss, näib, et teie jaoks on valimised läbi. Teid ei registreeritud Venemaa presidendikandidaadiks. Millised on nüüd teie plaanid?

Enne presidendivalimisi võib veel palju juhtuda. Oleme praegu kohtus. Tõesti, ülemkohtu esimene instants keeldus kõikidest meie hagidest, kuid me liigume edasi. Tõenäosus, et mind kohtu kaudu ennistatakse mõni päev enne valimisi, ei ole suur. Pigem üldse mitte suur.