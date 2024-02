USA senati vabariiklaste pikaaegne juht Mitch McConnell teatas, et lahkub novembris ametist

Eelmisel nädalal 82-aastaseks saanud McConnell teatas oma otsusest eile senatis, kus alustas tööd 1985. aastal. Senati vabariiklaste juhiks sai ta 2006. aastal, vahendab Associated Press.

„Üks elu alahinnatumaid oskusi on teada, millal on aeg liikuda edasi elu järgmise peatüki juurde,“ ütles McConnell. „Seega seisan ma täna teie ette /.../ et öelda, et see jääb minu viimaseks ametiajaks senati vabariiklaste juhina.“

McConnelli otsus rõhutab vabariiklaste hulgas käimas olevat võimsat ideoloogilist muutust - president Ronald Reagani traditsiooniliselt konsevatiivsuselt ja tugevatelt rahvusvahelistelt liitudelt minnakse üle Donald Trumpi keevalisele ja tihti isolatsionistlikule populismile.

McConnell ütles, et kavatseb siiski oma ametiaja lõpuni ehk 2027. aasta jaanuarini senati liikmeks jääda.

President Joe Biden, kellel on olnud McConnelliga produktiivne töösuhe, ütles, et tal on kahju seda uudist kuulda.

„Ma olen teda usaldanud ja meil on suurepärased suhted,“ ütles demokraadist president. „Me võitleme nagu põrgulised. Aga ta ei ole kunagi-kunagi-kunagi midagi moonutanud.“

Abide sõnul ei olnud McConnelli teade seotud tema tervisega. Eelmisel aastal sai McConnell kukkudes põrutada ning kaks korda tabas teda avalikku kõnet pidades lühikeseks ajaks näo halvatus.

McConnell on olnud üha suurema surve all vabariiklaste rahutu ja kohati vaenuliku Trumpi tiiva poolt. McConnelli ja Trumpi suhted on olnud jäised alates 2020. aasta detsembrist, kui McConnell keeldus kaasa minemast Trumpi valimiste võltsimise valega.

McConnelli kriitikud väidavad, et ta oleks võinud ära teha rohkem, sealhulgas olla Trumpi ametikuriteos süüdimõistmise poolt. McConnell ütles siis, et kuna Trump ei ole enam ametis, ei saa ta olla impeachment’i objekt.