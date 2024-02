Tusk: Poola peab läbirääkimisi Ukrainaga piiri sulgemise üle

Põllumehed takistavad piiriülest vedu, väites, et Ukraina toodang uputab Poola turu üle, seda olenemata faktist, et Varssavi on keelanud oma idanaabri teravilja impordi.

Poola meeleavaldajad viskasid eelmisel nädalal Gdański põhjasadama kaudu ekspordiks suunduvatest raudteevagunitest välja umbes 160 tonni teravilja, mis tekitas Ukraina valitsusele meelehärmi.

„Räägime ka Ukraina poolega piiri ajutisest sulgemisest ja kaubavahetusest. Ma räägin sellest ka homme Poola põllumeestega,“ ütles Tusk Poola veebipõhise uudistekanali RMF24 teatel. Minister märkis, et et see oleks mõlemale poolele „ajutine“ ja „valulik“ lahendus.

„Me tahame Ukrainat aidata, kuid me ei saa lubada sellel abil tuua meie kodanikele väga negatiivseid tagajärgi,“ sõnas Tusk. Ta lisas, et valitsus otsib pidevalt lahendusi Poola turu kaitsmiseks odavate Ukraina toodete eest.

Tusk on väljendanud valmisolekut tõsisteks vestlusteks Ukraina toodangu impordipiirangute üle.

Sel aastal on põllumehed üle Euroopa tänavatele tulnud, et avaldada meelt Ukraina teravilja, linnuliha ja suhkru kasvava impordi tõttu. Mitmete riikide juhid on teinud põllumeestele järeleandmisi.