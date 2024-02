Eksperdi sõnul suudab Põhja-Korea esimene luuresatelliit manööverdada

Põhja-Korea viis novembris edukalt orbiidile satelliidi Malligyong-1. Riigimeedia väitis, et satelliit suutis pildistada sõjalisi ja poliitilisi objekte Lõuna-Koreas , USA-s ja mujal, kuid selle kohast pilditõestust pole avaldatud. Samuti pole sõltumatud jälgijad satelliidi signaale tuvastanud.

Hollandi Delfti Tehnikaülikooli satelliidiekspert Marco Langbroek kirjutas oma blogipostituses, et nüüd võib kindlalt öelda, et satelliit töötab.

Satelliit teostas ajavahemikus 19.-24. veebruar manöövreid, et tõsta oma perigeed ehk Maa massikeskmele kõige lähedasemat punkti 488 kilomeetri kõrguselt 497 kilomeetrile, ütles ekspert viidates USA juhitava kombineeritud kosmose operatsioonide keskuse andmetele.

Langbroeki sõnul tõestab see, et Põhja-Koreal on kontroll satelliidi üle, vahendab Reuters.