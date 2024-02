Riigikogu aseesimees automaksu obstruktsioonist: opositsiooni lubadusi ei maksa uskuda

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) sõnas automaksu eelnõu kohta, et praegu plaanib riigikogu tavapärase menetlusega jätkata. „Ega me sellega ülearu tormama ei pea,“ lükkas Kivimägi ümber opositsiooni süüdistused, et eelnõu tahetakse ülepeakaela kiirustades ära menetleda.

Kivimägi märkis, et muudatusettepanekuid on mitusada ning rahanduskomisjon plaanib need hääletamiseks kimpu siduda. „Alternatiiv on usaldusküsimusega sidumine, aga see ei ole kunagi meie esimene valik,“ rõhutas ta ja lisas, et usaldushääletus on tagajärg, mitte eesmärk omaette.

Keskerakond esitas eenõule obstruktsiooni käigus üle 300 muudatusettepaneku, EKRE ja Isamaa lisasid omalt poolt umbes 500 juurde. Kivimägi sõnas, et sadade grupeerimata muudatusettepanekute läbi hääletamine tähendab riigikogu töö halvamist.

„Kui enne iga muudatusettepaneku hääletust on võimalik küsida kümme minutit vaheaega, siis see tähendaks, et saaksime hääletada viis muudatusettepanekut tunnis,“ selgitas ta. „Kui lauale jääb 20-30 ettepanekut, siis pole probleemi need läbi hääletada ja oleme valmis taluma ka ööistungeid, kui vaja.“

Kivimägi meenutas, et riigieelarve eelnõu hääletamisel võttis opositsioon kokku üheksa tundi vaheaega. „Nii et nad andsid oma käitumismustri meile tegelikult ette,“ nentis Kivimägi. „Ja kui me oleme juba nendega saali läinud, siis piltlikult öeldes tagasiteed pole, me ei saa enam ettepanekuid grupeerida ega usaldusküsimusega siduda. Opositsiooni juttu, et me ei võta vaheaegu, ei maksa kindlasti uskuda.“