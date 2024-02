Transnistria palus Venemaalt abi. Ekspert kommenteeris, kas võib puhkeda uus relvakonflikt

Moldova ajakirjanik Mihhail Sirkeli ütles RusDelfile, et alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse pole Venemaa relvajõudude arv Transnistria territooriumil muutunud.

Sirkeli sõnul on alal kahte tüüpi vägesid - OGRF ehk Vene vägede operatiivrühm ja rahuvalvajate väed.

Ta selgitas, et OGRF on piirkonnas ebaseaduslikult, sest 1999. aastal lubas Venemaa Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) tippkohtumisel, et viib oma relvad ja väed Moldova territooriumilt välja 2002. aastaks, kuid seda pole veel juhtunud. Samuti pole kahe riigi vahel lepingut, mis lubaks nendel vägedel territooriumil viibida.