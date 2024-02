VIDEO ja BLOGI | Putin hoiatas NATO vägede Ukrainasse saatmise eest: ka meil on relvad, mis võivad neid tabada

Putini sõnul on lääneriigid provotseerinud konflikti Ukrainas, Lähis-Idas ja jätkavad „valetamist“, teatades „ilma igasuguse kohmetuseta“, et Venemaa kavatseb Euroopat rünnata.

„Ja sealjuures valitakse ise sihtmärke löökide andmiseks meie territooriumile, valitakse kõige efektiivsemaid, nagu nad arvavad, löögivahendeid, räägiti võimalusest saata Ukrainasse NATO kontingent. Me mäletame nende saatust, kes kunagi on oma kontingendi meie riiki saatnud. Aga nüüd saavad tagajärjed võimalike interventide jaoks olema märksa traagilisemad. Nad peavad aru saama, et ka meil on relvad, mis võivad tabada sihtmärke nende territooriumil. Kõik, mida nad praegu välja hauduvad, millega hirmutavad kogu maailma, kõik see ähvardab reaalselt konfliktiga koos tuumarelvade kasutamisega, mis tähendab tsivilisatsiooni hävitamisega,“ ütles Putin.