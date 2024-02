„Olen leidnud, et viie aastaga on Euroopa Parlamendis tekkinud piisav kogemus, et seda tööd jätkata juhul, kui valijad selleks oma toetuse annavad. Loomulikult on oluline olnud ka see, et nii erakonna esimees Lauri Läänemets kui ka meie erakonna valimisnimekirja arvatav esinumber Marina Kaljurand on minu poole pöördunud selle ettepanekuga,“ selgitas Mikser.