Läti okupatsioonide muuseumisse visati öösel Molotovi kokteil

Vība ütles, et vaatamata rünnakule jätkab muuseum tööd. Vība avaldas lootust korrakaitsjatele kiirele tegutsemisele, vahendab Läti Delfi.

„Loodan, et ründaja leitakse kiiresti. Ma arvan, et see oli teadlikult planeeritud rünnak okupatsioonide muuseumi vastu. Tahan rõhutada, et me jätkame oma tööd,“ ütles Vība.

Vība ütles Läti Delfile, et rünnak toimus umbes kella ühe ajal öösel. Molotovi kokteil visati tema töökabinetti. Põlengu pindala oli umbes 0,5 ruutmeetrit. Päästjate sõnul põlesid dokumendid ja tool.

Läti politsei alustas juurdlust, aga pole asja veel kommenteerinud.

Läti peaminister Evika Siliņa ütles ühisel pressikonverentsil president Edgars Rinkēvičsiga, et süüdlast otsivad politsei ja julgeolekuteenistus.

„Me jälgime seda olukorda tähelepanelikult, et okupatsioonide muuseumi töötajad tunneksid end ohutult. On selge, et nendes geopoliitilistes tingimustes peame me eriliselt hoolitsema nii oma piiride julgeoleku kui ka elanike julgeoleku eest. Loodan, et teenistused suudavad süüdlase lähiajal vahistada,“ ütles Siliņa.

Rinkēvičs väljendas kindlust, et julgeolekuteenistus ja politsei teevad kõik, et süüdlased vastutusele võtta ja näidata, et selliseid provokatsioone ei sallita.

„Loodan, et kui süüdlased kinni võetakse, reageerib ka kohtusüsteem adekvaatselt ja tulevad tõeliselt karmid karistused nendele, kes selliseid provokatsioone toime panevad,“ lisas Rinkēvičs.