VIDEO | Aleksei Navalnõi ärasaatmine toimub 1. märtsil ja ta maetakse Moskva Borissovskoje kalmistule

Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi direktor Ivan Ždanov teatas, et hüvastijätt Navalnõiga ja matused oli kavas läbi viia 29. veebruaril, aga kiiresti sai selgeks, et sellel päeval „ei ole ühtki inimest, kes võiks haua kaevata“. Ždanovi sõnul on see seotud sellega, et sel päeval peab Venemaa president Vladimir Putin oma kõne föderaalkogu ees.