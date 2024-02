DELFI STRASBOURGIS | Aleksei Navalnõi lesk europarlamendis: minu abikaasa surnukeha rüvetati

„Nüüd on minu abikaasa surnud. Ma olen tagasi Strasbourgis, ent ma ei saa siin enam perega ringi jalutada,“ jätkas Julia Navalnaja. „Arvasin, et 12 päeva pärast Aleksei surma olen selleks kõneks valmis. Aga esiteks läks meil terve nädal aega, et saada kätte Aleksei surnukeha. Siis tuli valida välja surnuaed ja kirst. Matus toimub ülehomme, ent ma pole kindel, kas see tuleb rahumeelne või tuleb politsei arreteerima neid, kes tulevad minu abikaasaga hüvasti jätma,“ sõnas Navalnõi lesk.