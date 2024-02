Randvere kooli õpetaja lõi õpilast. Juhtum toimus hariduslike erivajadustega laste tunnis

„Võtsime infot kooli poolt väga tõsiselt ja asusime seda kohe kontrollima. Asjaolude selgitamise käigus informeerisime kohe ka õpilase vanemaid ja eemaldasime töötaja selle rühma juurest, kust juhtum aset leidis. Peatselt jäi töötaja haiguslehele. Seni kogutud info põhjal on selgunud, et õpetaja ja õpilase vahel toimunud konflikti käigus jõudsid sündmused nii kaugele, et õpetaja lõi õpilast. Mul on väga kahju, et selline vahejuhtum on aset leidnud,“ ütles direktor.