Rootsi leht: Ungari venitab Rootsi NATO liikmeks saamisega viimase hetkeni ja see ei juhtu sel nädalal

Rootsi välisministri Tobias Billströmi täna kavas olnud reis Washingtoni on selle tulemusena tühistatud, teatab Dagens Nyheter. See reis pidi NATO-ga liitumisele punkti panema.

Dagens Nyheteri teatel näivad aga nüüd kõik need plaanid luhta läinud olevat. Põhjus on see, et Ungaris ei ole endiselt allkirjastatud parlamendi ratifitseerimisotsust. Dagens Nyheteri allikate teatel võib see aega võtta kuni 5. märtsini. Nimelt astub Ungari uus president Tamás Sulyok ametisse alles siis.