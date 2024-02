Riigikogu noorim liige Briti lehele: eestlased seisid järjekorras, et saaksid banaane näha

The Guardian kirjutab, et Lahe ei saa meenutada raudeesriide langemist, vaid kasvas üles veebis surfates ja Ameerika televisiooni vaadates, aga ainult üheksa aastat enne tema sündi oli kõik veel nii teistmoodi.

„Kui piirid pärast Nõukogude võimu lõppu 1991. aastal avanesid, tormasid eestlased banaane vaatama, selle uue eksootilise puuvilja saabumisest kütkestatuna,“ kirjutab The Guardian.

„Inimesed seisid järjekorras mõnikord isegi mitte ostmiseks, vaid et lihtsalt neid näha. Need, kes neid ostsid, isegi ei söönud neid, sest see oli nii suur asi,“ ütleb Lahe oma vanaema juttu meenutades. „Kui saabus kilekott teisest riigist, millel oli suur firmamärk, kasutasid inimesed seda kogu aeg.“

Edasi kirjeldab The Guardian, kuidas vabaduse saabudes pärast poolt sajandit Nõukogude okupatsiooni uitasid Tallinnas 1990. aastate alguses ringi kuritegelikud jõugud. Välismaa külalisi oli suhteliselt vähe ja harva. „Soome turistid, kellel lubati Nõukogude Liidu merepiir ületada, mäletavad varisemisohus maju ja kaltsudes lapsi mööda Tallinna tänavaid hulkumas,“ kirjutab The Guardian.

The Guardiani teatel on ligi aasta möödas sellest, kui Lahe parlamendi liikmeks sai, ning selle ajaga on ta kerkinud üheks Eesti sõnakamaks, energilisemaks ja huvitavamaks poliitikuks.

The Guardiani sõnul oli Lahe esimene suur võit see, kui ta juhtis vaid 23-aastasena võitlust abieluvõrdsuse eest, ning Eestist saigi esimene endine nõukogude riik, mis legaliseeris samasooliste abielu.

Edasi teatab The Guardian, et kliimakriis on Eestis tänu sügavale juurdunud autoarmastuse kultuurile suuresti mahavaikitud teema, vaatamata paljukiidetud tasuta ühistranspordile Tallinnas. Autod on The Guardiani sõnul uue jõukuse staatusesümbolid ja Eesti on enam kui 20 aasta vanuste autode osakaalult Euroopa Liidus teisel kohal.

Lahe seevastu keeldub autot omamast ja kasutab ühistransporti või käib jala.

„Inimesed panevad mulle palju lootusi, et ma teeksin midagi revolutsioonilist, mida ma püüan teha. Mõned vanemad inimesed avaldavad suurt survet, öeldes, et nooremad inimesed lahendavad kliimakriisi ja nemad on liiga vanad, et oma elus midagi muuta,“ ütleb Lahe. „See on täiesti ebavajalik asi, mida öelda. Aga me ei peaks neid süüdistama. Pigem peaksime me leidma viisi koostööd teha. Vaatamata vanusele peaks panustama.“