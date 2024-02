Pingelised ja kirglikud läbirääkimised Valges Majas ei andnud Ukraina toetamise asjus tulemusi

„Meil on palju tööd teha,“ ütles Biden Ovaalkabinetis kohtumist avades, vahendab Reuters.

Umbes tund hiljem väljendati optimismi, et valitsuse tööseisak suudetakse ära hoida.

„Me saame valitsuse rahastatud,“ ütles esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson Valge Maja juures ajakirjanikele.

Senati demokraatliku enamuse juht Chuck Schumer teatas, et tegemist oli ühe pingelisema kohtumisega, millest ta on osa võtnud. Demokraadid püüdsid veenda Johnsonit nõustuma Ukraina toetamisega.

„See on tema kätes,“ ütles Schumer Johnsoni kohta. „Me rääkisime talle, kui tähtis see on. See oli kirglik.“

Johnson nimetas läbirääkimisi siirasteks ja ausateks ning ütles, et tema esmane mure on ränne USA lõunapiiril Mehhikoga, mille juurde ta naasis enda sõnul korduvalt, sealhulgas nelja silma all Bideniga.

Biden ütles, et valitsuse rahastamise lahendus võidakse reedeseks tähtajaks leida.

Ukraina rahastamine muutub aga iga päevaga kiireloomulisemaks küsimuseks, lisas Biden pärast kohtumist.

„Ma arvan, et tegevusetuse tagajärjed on rängad,“ ütles Biden Ukraina kohta.

Pärast kohtumist tehtud Valge Maja avalduses öeldi, et Biden rääkis, kuidas Ukraina on viimastel nädalatel lahinguväljal territooriumi kaotanud, ning on sunnitud kongressi tegevusetuse tõttu laskemoona ja muud varustust normeerima.