Sotsiaalmeedias levib info surnud pidutsejast. Politsei lükkas info ümber, naine suri päev enne pidu

Eelmisel nädalavahetusel toimus Tartus Kammivabrikus pidu „Let It Roll on Tour Estonia“, mille järel hakkas sotsiaalmeedias levima info, et üks pidutseja sai hiljem üledoosi ja suri. Politsei sõnul ei vasta peoga seotud info tõele, ent päev varem suri tõepoolest üks naine.