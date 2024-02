Tallinna ja Tartu reovesi näitab kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvu

MDMA kontsentratsioon reovees on viimastel uuringuaastatel olnud suhteliselt madal. Viimase kahe aasta uuringud on näidanud, et keskmine päevane tarvitatav kogus 1000 elaniku kohta on 40 mg juures. Nii Tallinnas kui Tartus oli MDMA kontsentratsioon reovees suurim laupäeval vastu pühapäeva (07.−08.10), tööpäevadel oli MDMA tarvitamine väiksem kui üks doos 1000 elaniku kohta. See viitab MDMA tarvitamisele enamasti meelelahutuslikus kontekstis.