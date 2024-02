Zelenskõi lendas Saudi Araabiasse, et pidada läbirääkimisi kroonprintsiga

Saudi Araabia riiklik pressiagentuur teatas, et Zelenskõi saabus Kuningas Khalidi rahvusvahelisse lennujaama, kus teda tervitasid valitsusametnikud. Hilisemad kaadrid näitasid Zelenskõit koos Ukraina tippametnikega kohtumisel prints Mohammed bin Salmaniga. Samuti oli kohal Saudi Araabia energiaminister prints Abdulaziz.

Saudi kroonprints on püüdnud positsioneerida end potentsiaalse vahendajana Ukraina ja Venemaa vahelise sõja lõpetamisel.

Zelenskõi kirjutas sotsiaalmeediaplatvormi X postituses, et kohtumise esimene teema oli rahuvalem. Arutati ka Šveitsis toimuva ülemaailmse rahu tippkohtumise sisu ja samme, mida saab astuda Ukraina, Euroopa ja ülemaailmse julgeoleku taastamiseks, ütles president.

Zelenskõi on esitanud 10 punktilise rahuvalemi, mis muuhulgas taotleb Venemaa vägede väljasaatmist Ukrainast ja vastutuse võtmist sõjakuritegude eest. Moskva on sellised ideed täielikult tagasi lükanud.

Teiseks teemaks oli sõjavangide ja küüditatute tagasisaatmine, kirjutas Zelenskõi. „Kuningriigi juhtkond on juba aidanud kaasa meie rahva vabastamisele. Olen kindel, et see kohtumine annab ka tulemusi,“ ütles ta enne kohtumist.