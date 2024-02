Venemaa matusebürood keelduvad Navalnõi mälestusteenistuse korraldamisest

„Alates eilsest oleme otsinud kohta, kus saaksime Alekseiga hüvasti jätta,“ teatas Navalnõi pressisekretär Kira Jarmõš. Tema sõnul on võetud ühendust mitmete era- ja riiklike matusebüroodega, kuid kõik on seni keeldunud mälestusteenistuse korraldamisest.

Navalnõi meeskonna eesmärk on korraldada avatud üritus reedeks. Jarmõš kirjeldas, et mõned ütlesid neile, et koht on juba broneeritud, mõned keeldusid, kui mainiti Navalnõi nime.