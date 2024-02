Hollandis mõisteti pea kuus aastat kestnud kohtuprotsessis süüdi 17 kuritegeliku jõugu liiget

Riigiprokuratuur väitis, et süüdistatavad olid osa „täiesti hoolimatust mõrvaorganisatsioonist, mis on hooletult ja ükskõikselt inimesi tapnud“. Nad ütlesid, et mitmete mõrvade tagajärjed ei olnud „mitte ainult lähedastele tunda, vaid neil on olnud ka järelmõju ühiskonnas laiemalt“.