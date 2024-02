Artikli ilmumise järel teatasid nii Saksamaa kui ka Rootsi Punase Risti organisatsioonid, et nõuavad RKK tegevuse uurimist. „Eeldame, et mis tahes süüdistusi Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu liikumise liikme vastu uurivad asjaomased asutused ja et iga aususe rikkumise vastu võetakse asjakohaseid meetmeid,“ teatas Saksa Punane Rist ning lisas, et on sel teemal ka Punase Risti rahvuslikke harusid ühendava IFRC-ga tihedas kontaktis.