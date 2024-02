Järjest ongi hakanud laekuma piirkondadelt teateid, keda nemad toetavad. Kuigi aseesimeeste kohtadele saab üles seada mitu inimest, siis populaarne kandidaat on üsna värskelt erakonnaga liitunud Tanel Kiik. Teda toetavad kindlalt näiteks Tartumaa, Jõgevamaa, Harjumaa (mille uus esimees on Jaak Aab, kes koos Kiigega Keskerakonnast sotside ridadesse asus - toim) ja Põlvamaa piirkonnad. Kuigi kõik piirkonnad pole veel otsustanud, keda toetada, siis Delfi andmetel on Kiige toetus suur üleriigiliselt. Lisaks valib erakond aseesimeheks neli inimest, seega tõenäosus endale üks koht napsata on suur.