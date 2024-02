Hasartmängud kultuuris: kuidas kultuurisündmustele panustamine kujundab meelelahutust ja kogukonna kaasamist?

Tänapäevased uued online-kasiinod pakuvad lisaks kasiinomängudele ka erinevaid lauamänge ning panustamise võimalust nii spordi- kui ka kultuurisündmustele. Üheks populaarsemaks kultuurisündmuseks, kuhu eestlased soovivad panustada, on Eurovision. Kultuur on osa ka online-kasiinodest, kuna tänapäeval on selgeks tehtud, et kõik hasartmängude korraldajad on kohustatud tasuma hasartmängumaksu, millest rahastatakse kõige muu hulgas ka erinevaid kultuuriprojekte. Lisaks hasartmängumaksule toetavad mitmed kasiinod otse ka erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi. Ikka on aeg-ajalt näha mõne saate toimumisel või spordiväljakul plakateid, et üks või teine kihlveokontor on ürituse suurtoetaja.

Kuigi hasartmängud on nii-öelda mitteametlikult olemas olnud juba aastasadu, siis terminit „hasartmäng“ on defineeritud hiljem. Kui 17. sajandil tekkisid Euroopasse esimesed traditsioonilised majakasiinod, siis Eestisse jõudsid need märksa hiljem. Veelgi hiljem jõudsid Eestisse esimesed neti- ehk online-kasiinod. Praeguseks on aga netikasiinosid niivõrd palju, et keeruline on kiirelt ja lihtsalt leida enda jaoks sobiv. Siinkohal on abiks erinevad võrdlusportaalid, kus on kõik uued online -kasiinod ritta pandud ning neid omavahel võrreldud, andes inimesele kiire ja mahuka ülevaate iga kasiino kohta. Võrdlusportaalid on abiks mitte ainult kasiinode võrdlemisel, vaid annavad informatsiooni ka turvalise mängimise, litsentside ning palju muu kohta, mis on hasartmängudega seotud.

Enamik inimesi on kuulnud spordiennustustest, millest räägitakse aina rohkem eriti mõne suursündmuse raames, nagu näiteks maailmameistrivõitlused mõnel spordialal, kuid panustada saab ka muudele sündmustele. Hasartmängude üks osa on olnud varjamatult ja pikka aega ka kultuur ning kultuurisündmused ja mõni aeg tagasi tekkis ka eestlastel võimalus näha, kuidas kultuur on otseselt üks osa hasartmängude maailmast. Nimelt on lisaks spordiennustustele võimalik teha panuseid ka erinevatele kultuurisündmustele, nagu näiteks väga tuntud ja populaarne lauluvõistlus Eurovision.

Kultuur on osa hasartmängude maailmast

Kultuur on küllaltki lai mõiste, aga enamasti, kui seda sõna kuuldakse, tuleb esimesena pähe teater, kirjandus, muusika ja kunst. Kultuur on inimühiskonna loova mõtte ja sellest tuleneva tegevuse tulemuste kogum, vähemalt nii ütleb Eesti Seletav Sõnaraamat. Kultuur on osa kõigist inimestest ja kõik inimesed on osa kultuurist. Ühised käitumised, mustrid, huvid ja väärtused on samuti osa kultuurist. Muidugi võib tekkida küsimus, et kuidas see kultuur hasartmängudega siiski kokku käib.

Kui vaadata ajas tagasi, siis hasartmängud on meie maailmas olnud väga pikka aega. Ajaloolised kirjad ja kunstiteosed viitavad sellele, et Vana-Egiptuses mängiti täringumänge, Vana-Hiinas aga plaatidel algelisi õnnemänge. Kreeka ja Rooma keraamikakunst jätab mulje, et seal panustati loomavõistlustele. Lisaks, umbes 200. sajandil eKr korraldati Hiinas nii-öelda valge tuvi pileti hasartmänguringe. Väidetavalt sai valitsus osa kasumist ja selle eest rahastati erinevaid riigiprojekte. Võib tulla üllatusena, kuid praeguseks väga kuulsad ülikoolidki, nagu Harvad ja Yale, on väidetavalt tuule tiibadesse saanud just tänu loteriist saadud rahale. Kuigi hasartmängud võivad veel praegugi tunduda tabuna, siis tegelikkuses on hasartmängukorraldajad olnud pikalt erinevate kultuurisündmuste ja koolide toetamisel suureks abiks ning midagi häbiväärset neis mängudes ega mängijates ei ole.

Kultuurisündmustele panustamise mõjud kogukonnale ja meelelahutusele

Kultuurisündmustele panustamine on Eesti mõistes üsna uus kontseptsioon. Mitu aastat tagasi mõtlesid kihlveokontorid, et miks mitte lisaks spordile tuua sisse ka kultuurisündmused. Nagu eelnevalt mainitud, on üks esimesi ja kõige populaarsemaid kultuurisündmuseid, kuhu Eestis panustatakse, Eurovisioni lauluvõistlus . Enamasti panustatakse selle peale, kes Eurovisioni võidab. Üheks põhjuseks, miks erinevatele sündmustele panustamine on oluline, on inimeste kaasatus.

On leitud, et kui inimene panustab mingi sündmuse toimumisele või mittetoimumisele, on ta rohkem ka üritusest endast huvitatud ning vaatab ka selle ülekande lõpuni. Sealjuures on välja toodud, et erinevatele sündmustele panustamine on oluline ka sotsiaalsete suhete mõttes. Inimestel tekib panustamisel ürituse vastu suurem huvi, mistõttu suheldakse neil teemadel oma kogukonnas rohkem, tehakse kokkusaamisi ning vaadatakse ühiselt erinevaid üritusi. See aga mõjutab positiivselt inimese vaimset tervist, tõstab kuuluvustunnet, vähendab eraldus- ja üksi olemise tunnet ning tugevdab sotsiaalseid suhteid oma kogukonnas. Seetõttu muutuvad meelelahutusüritused inimeste jaoks meeldivamaks ja pakuvad rohkem positiivseid elamusi.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!