VIDEO | Navalnõi kaasvõitleja kutsus üles valimispäeva protestile Navalnõi mälestuseks. Kremlist kõlas ähvardus

Kreml hoiatas aga, et kõiki, kes seda „provokatiivset“ üleskutset järgivad, ootavad õiguslikud tagajärjed, vahendab Reuters.

Oma 1. veebruari postituses kutsus Navalnõi venelasi protestima nii, et kõik saabuvad valimisjaoskondadesse ühel ajal, 17. märtsi keskpäeval. Navalnõi suri koloonias 16. veebruaril.

Navalnõi eksiilis olev liitlane Volkov avaldas YouTube’is video, milles ütles, et see üleskutse oli „Navalnõi otsene poliitiline testament“ ja viimane üleskutse tegutsemiseks.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Navalnõi toetajate üleskutsed protestidele on provokatsioonilised ja ebaseaduslikud ka nende jaoks, kes neid kuulda võtavad.

„Need inimesed, niinimetatud poolehoidjad, on hästi tuntud oma provokatsiooniliste üleskutsete poolest – üleskutsete poolest rikkuda Vene Föderatsiooni seadusi. See on väga ja väga kahjulik praktika, mis toob endaga kaasa juriidilised ja korrakaitselised tagajärjed nende jaoks, kes nendele üleskutsetele kuidagi reageerivad,“ ütles Peskov.