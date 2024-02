Venemaal mõisteti „armee diskrediteerimise“ eest vangi 70-aastane inimõiguslane Oleg Orlov

70-aastane Orlov on olnud üle kahe aastakümne inimõigusteorganisatsiooni Memorial üks juhtidest. Organisatsioon võitis 2022. aastal kahasse Nobeli rahupreemia. Aasta varem keelati see Venemaal, vahendab Guardian.

Orlovi süüdistati Vene armee diskrediteerimises arvamusartiklis Prantsuse meedias, milles ta kirjutas, et Vene väed panevad Ukrainas toime massimõrva ja et Venemaa on langenud tagasi totalitarismi.