NATO peasekretär Jens Stoltenberg ning Rootsi, Tšehhi, Ungari, Saksamaa ja Poola juhid on teatatnud, et ei kaalu vägede saatmist Ukrainasse. Neilt on küsitud kommentaari Prantsusmaa presidendi avaldusele, et maavägede saatmist Ukrainasse ei saa välistada.