Narva haigla töötajad terviseministrile: palume teie abi, et dr Ago Kõrgvee saaks haigla juhina jätkata

„Seoses haigla nõukogu otsusega kutsuda tagasi haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee , ei saa haigla tööpere aru, mis põhjusel ja mis eesmärgil? Miks juht, kellel on haigla jaoks selged ja konkreetsed plaanid, kes on leidnud erinevaid teid nende plaanide realiseerimiseks ja kellel on võime plaane realiseerida, peab ennetähtaegselt oma tööpostilt lahkuma,“ kirjutavad töötajad pöördumises.

Kirjas mainitakse, kuidas haigla nõukogu liikmed on otsustanud tuua oma võimumängud üle Narva linna volikogust haiglasse. „Kas haigla on selleks õige koht? Kindlasti mitte. Haiglas ravitakse linna elanikke, päästetakse nende elusid. Arvestades meedikute suurt vastutust, vaimset ning füüsilist ülekoormust, vajame kindlust ning stabiilsust oma igapäevatöös ning homse ees.“

Kõrgvee: see on poliitiline otsus

Kõrgvee ise sõnas, et tema ametist tagandamine on haiglale kahjulik ning ohustab haigla mainet. Ta kardab enda sõnul, et säärase sammu peale lahkuvad ka arstid. See on poliitiline, mitte meditsiinialane ja asjalik otsus, rõhutas Kõrgvee.