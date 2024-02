Kreml: NATO sõjaväelaste ilmumise korral Ukrainasse on otsene konflikt Venemaaga vältimatu

„Üldiselt on siin ilmselt mingite NATO riikide kontingentide Ukrainasse saatmise võimaluse arutamise fakt ise loomulikult väga tähtis, uus element. Kõik ülejäänud elemendid on Prantsusmaa presidendi esinemistes nii või teisiti juba kõlanud, me oleme need kõik juba teadmiseks võtnud,“ ütles Peskov, kommenteerides Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnu, et Pariis teeb kõik, et Venemaa Ukrainas ei võidaks ja et ka maavägede Ukrainasse saatmist ei saa välistada.