Lõuna-Korea: Põhja-Korea on Venemaale saatnud 6700 konteinerit laskemoona

Lõuna-Korea kaitseminister Shin Won-sik ütles eilsel pressikonverentsil kohalikule meediale, et nendes konteinerites on võinud olla üle kolme miljoni 152-millimeetrise suurtükimürsu või 500 000 ühikut 122-millimeetrist laskemoona, vahendab Reuters.

„See võib olla nende kahe segu ja võib öelda, et saadetud on vähemalt mitu miljonit mürsku,“ ütles Shin agentuuri Yonhap vahendusel.

Sajad Põhja-Korea laskemoonatehased töötavad toorme ja elektri puudusel umbes 30-protsendise võimsusega, aga need, mis toodavad suurtükimürske Venemaa jaoks, töötavad täisvõimsusel, lisas Shin, täpsustamata, kust see informatsioon pärit on.