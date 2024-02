FOTOD | Printer ja tavaline paber: Tallinna peale lasti ringlema algeline valeraha

Nimelt oli võltsitud rahatähed tehtud tavalisest paberist ja koopiate tarbeks kasutati printerit. Võltskupüüre ei püütud realistlikumaks muuta, st ei lisatud isegi „turvaelemente“. Taoline kuritegu on Eestis pigem haruldane. PPAst öeldi Delfile, et viimastel aastatel teisi taolisi kuritegusid pole olnud. „Valeraha, mis seni ringluses olnud, on pärit valerahavabrikutest, mis asuvad muudes Euroopa riikides (nt: Itaalia ja Holland -toim),“ sõnas asutuse pressiesindaja.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse uurimisgrupi juhi Marju Toomingu sõnul on eeldatavalt ringluses paari tuhande euro ulatuses võltsitud kupüüre. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Marika Kreutzberg ütles, et teadlik võltsitud raha kasutamine on kuritegu. „Kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal esitas politsei 24-aastasele mehele kahtlustuse raha võltsimises ja võltsitud maksevahendi käitlemises ning 18-aastasele mehele esitati kahtlustus võltsitud maksevahendi käitlemises. Kui keegi teab, et tema käes olev raha on võltsitud, kuid sellele vaatamata püüab teha sellega tehinguid, siis on tegemist kuriteoga. Raha võltsimine, kui eesmärk on võltsitud raha kasutada, on samuti kuritegu. Meeste elukohtadest leiti läbiotsimisel erineva vääringuga kupüürides 3370 eurot ja printer, millega kahtlustuse kohaselt valeraha tehti. Edasises kriminaalmenetluses kogume kahtlustuse kontrollimiseks täiendavaid tõendeid,“ ütles Kreutzberg.