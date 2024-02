Biden teatas hilisõhtuses jutusaates, et tema ja Taylor Swifti vaheline vandenõu on salastatud

Bideni saabumine saatesse „Late Night With Seth Meyers“ oli publiku jaoks nähtavasti üllatus. Biden astus lavale, kui väljakuulutatud saatekülaline, koomik ja näitleja Amy Poehler oli märkinud, et Biden oli kunagi asepresidendina Mayersi esimese saate külaline. Poehler ütles, et võib korraldada Bideni naasmise, mille peale viimane saabuski, vahendab Associated Press.