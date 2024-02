Macron teatas uuest koalitsioonist Ukraina sõjaliseks varustamiseks, ta ei välista isegi maavägede appi saatmist

„Täna puudub konsensus maavägede saatmiseks. Aga midagi ei tohiks välistada. Teeme kõik, mis on vajalik, et Venemaa ei saaks seda sõda võita,“ ütles Macron pärast Euroopa liidrite kohtumist Pariisis.

Uus koalitsioon luuakse selleks, et tarnida Ukrainale kesk- ja kaugmaa tegevusraadiusega rakette ja pomme.

„Oleme veendunud, et Venemaa lüüasaamine on Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse jaoks hädavajalik,“ rõhutas president.

See on esimene kord, kui nii avalikult arutatakse, kas ÜRO riigid soovivad ühiselt pakkuda vägesid, et toetada Ukraina sõjaväelasi.