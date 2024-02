Bideni sõnul on lootust Gaza relvarahuks järgmiseks esmaspäevaks

USA president andis esmaspäeval New Yorgis toimunud visiidi ajal ajakohastatud teavet, vastuseks ajakirjanike küsimusele, millal ta arvab, et relvarahu võiks alata.

„Minu rahvusliku julgeoleku nõunik ütles mulle, et me oleme lähedal,“ ütles Biden. „Minu lootus on, et järgmiseks esmaspäevaks on meil relvarahu.“

Biden tegi need kommentaarid New Yorgis pärast esinemist NBC saates „Late Night with Seth Meyers“.

Nädalavahetusel kiitis Iisraeli sõjakabinet heaks kokkuleppe üldised tingimused, mille kohaselt tuleb pantvangide vabastamise eest pidada mitmeks nädalaks paus. See võimaldaks sadadel veoautodel toimetada abi Gazasse, kus tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud ligi 30 000 inimest ning haigused ja nälg on haaranud enamiku elanikkonnast.

Eelmisel nädalal peatas ÜRO toiduabiamet abi andmise Gaza põhjaosas, viidates täielikule kaosele ja vägivallale, mis on tingitud tsiviilkorra kokkuvarisemisest, keset kasvavaid teateid näljahäda kohta.

7. oktoobril toimunud Hamasi rünnaku käigus Iisraelis hukkus umbes 1200 inimest ja võeti pantvangi ligi 200 inimest. Umbes 100 pantvangi vabastati vastutasuks nädalase pausi eest varasema kokkuleppe raames. Iisraeli ametnikud usuvad, et Gazasse on jäänud umbes 130 pantvangi.

USA ametnikud loodavad, et mitmenädalane paus võiks pakkuda võimalust sõja lõpetamiseks. Kuid Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on lubanud jätkata Iisraeli pommitamist ka pärast pausi.

„Olen seadnud kolm sõja eesmärki. Esimene on pantvangide vabastamine. Teine on Hamasi hävitamine. Ja kolmas on tagada, et Gaza ei kujuta Iisraelile tulevikus ohtu,“ ütles ta CBS-i saates „Face of the Nation“. „Mõistke, et kui meil ei ole täielikku võitu, ei saa me rahu.“