Saks märkis, et kuna Rootsi ise soovis ühineda NATO-ga, siis see näitab, et nende jaoks on NATO oluline. „Järelikult nad ikkagi hindavad NATO täisliikmelisust oluliselt kõrgemaks kõikidest teistest julgeoleku n-ö kokkulepetest, mis neil varem olid. See annab väga selge hinnangu, et NATO liikmelisus on niivõrd oluline,“ ütles ta.