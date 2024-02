Tanel Kiik Narva haigla nõukogu plaanist: mul puudub usk, et nende valikud teeniksid Narva elanike huve

Endine minister ja keskerakondlane Tanel Kiik (nüüd SDE ridades) on veendunud, et Narva haigla juhi dr Ago Kõrgvee ametist kangutamise põhjuseks ei ole haigla juhtimise kvaliteet, finantsseis ega tervishoiualased argumendid. „Küsimus on võimu näitamises ja toiduahela ehitamises Narva elanike heaolu arvelt,“ leidis Kiik. „Narva haigla nõukogu enamusel puudub igasugune arusaam tervishoiu toimimisest ning nende moraalne kompass on kahjuks ida suunale kinni kiilunud. Seetõttu puudub mul ka usk, et nende valikud teeniksid Narva elanike huve.“

Kiige sõnul on dr Ago Kõrgvee juhtimisel Narva haigla arenenud, teinud koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi ja teiste tervishoiuasutustega ning liikunud edasi haiglahoonete kaasajastamise plaaniga Euroopa Liidu vahendite toel. „Julgen oma kogemusest öelda, et COVID-19 kriisi ajal aitas dr Kõrgvee operatiivne ja professionaalne tegutsemine päästa palju inimelusid,“ sõnas Kiik.

Kiige sõnul algasid jutud haiglajuhi välja vahetamisest juba sügisel, kui Narvas võim vahetus. „Ütlesin juba siis uutele linnajuhtidele, et nad ei politiseeriks tervishoidu, vaid hoiaksid linna ja haigla juhtimise lahus. Nüüd on paraku näha, et toonased kuuldused vastasid tõele ning viimastel kuudel on tegeletud lihtsalt sobiva ettekäände leidmisega haiglajuhist vabanemiseks. Kõige kurvem on, et kohalike võimumängude ohvriks jäävad Narva haigla patsiendid ja tervishoiutöötajad,“ sõnas ta.