Ungari parlament kiitis heaks Rootsi liitumise NATO-ga

„Tõsiasi, et Eestist ja Rootsist saavad nüüd lisaks partneritele ka liitlased, võimaldab kaitse ja julgeoleku valdkonnas tihedamat koostööd, suurendab oluliselt Läänemere piirkonna julgeolekut ja parandab NATO idatiiva varustuskindlust. Olen veendunud, et Rootsi ühinemine võimaldab senisest tõhusamalt seista vastu ühistele väljakutsetele ja ohtudele meie piirkonnas,“ lisas välisminister.

Tsahkna sõnul on alliansi suurenemine 32 liikmeni just tänavu, mil Eesti tähistab NATO-ga ühinemise 20. aastapäeva ja alliansi asutamisest saab 75 aastat, sümboolse tähendusega.

„See tõestab, et NATO pole aastakümnete vältel minetanud oma tähtsust, vaid saanud aasta aastalt vaid tugevamaks. Samal ajal tuginedes siiski 1949. aastal kokku lepitud põhimõtetele, millest üks tähtsamaid Eesti jaoks on NATO avatud uste poliitika. Oleme veendunud, et iga Euroopa riik peab saama ise otsustada oma julgeolekukorralduse üle ja Rootsi ühinemine alliansiga on tõestus selle aluspõhimõtte paikapidavusele,“ märkis Tsahkna.