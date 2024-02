Päästeamet avaldas Saue tootmishoone põlengu tekkepõhjuse

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid on nüüdseks välja selgitanud, et oletatavalt sai tulekahju alguse majas tehtud lammutustöödest.

20. veebruaril kell 16.14 sai häirekeskus teate, et Saue vallas Tule tänaval on tööstushoone seinas süttinud isolatsioon. Esimesena jõudsid kohale Saue vabatahtlikud päästjad kell 16.20. Sündmuskohal selgus, et tuli on juba levinud katusest välja. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega. Kohapeal toimetasid kaheksa erineva kutselise ja kolme vabatahtliku päästekomando päästemeeskonnad.