Abilinnapea Vladimir Svet muljetas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et märgati, et maas pole enam palju lund. Ta sõnas muigamisi, et linnas ongi vaid kaks teemat, mis aasta eri perioode ilmestavad – lumekoristus ja ehitustööd. Nüüd on siis taas viimase kord.

Tõsinedes lisas ta, et alates tulevast nädalast on liikluses uusi ümberkorraldusi. „Paraku need tekitavad ebamugavusi,“ märkis ta. Probleemseks piirkonnaks kujuneb näiteks linnahalli ümbrus ja ka Hobujaama kant. Esmaspäev langeb ka sellesse aega, kui koolivaheaeg on läbi ja lapsed naasevad kooli. Hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal on ummikud seega ilmselt paratamatus.